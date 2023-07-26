中颱杜蘇芮來勢洶洶，東港大鵬灣首次停滿13艘客船還並排。（謝佳潾攝）

中颱杜蘇芮來勢洶洶，東港大鵬灣首次停滿13艘客船還並排。（謝佳潾攝）

中颱杜蘇芮來勢洶洶，往返小琉球的4家民營客船26日起停航3天，但往年颱風客船不是往鹽埔漁港就是高雄港停靠避難，而這次幾乎全部停進東港大鵬灣，連原本在鹽埔漁港營運的大福琉球航運也不例外，13艘客船在大鵬灣停好停滿還並排，歷年來首見。

往返小琉球有4家民營客船，分別為東琉線的聯營處、泰富、藍白，以及鹽琉線的大福，4家業者24日即宣布26日起停航3天以因應颱風來襲，但與以往不同的是，往年颱風來時，客船不是往鹽埔漁港就是高雄港停靠避難，不過這次幾乎全停進大鵬灣，而且連原本就在鹽埔漁港的大福客船也開到大鵬灣停靠。

大福客船業者指出，以往有颱風來襲時，因方便與漁港安全性考量，幾乎都直接停在鹽補漁港，不過這次考慮中颱挾帶的嚴重性，所以決定選擇更安全的大鵬灣，鹽埔漁港與大鵬灣的避風效果都很好，但若避浪的話，大鵬灣最好。

藍白客船業者指出，客船要到高雄港停靠避難很麻煩，要先自己找到空位才能申請，而今大鵬灣停靠設施完善，就近方便又安全。

聯營處客船業者指出，大鵬灣地形得天獨厚，灣內風浪與漁港相比相對平穩，但往年設施沒那麼好，所以大家多選擇停靠鹽埔漁港或高雄港避颱，不過現在鹽埔漁港光漁船都不夠停，加上還有遊客中心建設中，客船已不再適合停靠，所幸近年大鵬灣把港區基地整理得很好，加上腹地廣大，讓客船有個避風港。

4家民營業者共13艘全部停進大鵬灣，是歷年首見，鵬管處指出，往年幾乎都只有2、3艘，這次全部停進來後，濱灣碼頭並排還不夠停，還得再停到遊一區遊艇港的北堤。

看著客船並排停在濱灣碼頭，業者說，客船可以靠岸停當然最好，但這次停的客船實在是太多，只能勉強並排停，但評估過並排2艘還在合理安全範圍內，加上有派人顧船，可以隨時應對緊急狀況。