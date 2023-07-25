民眾黨批評前瞻軌道建設是地方錢坑，且中央沒有財政紀律，民進黨發言人林楚茵提出嚴正駁斥。她說，民眾黨及柯文哲一貫的造謠抹黑及政治口水的批評，不僅毫無事實根據，更是抹煞中央及地方政府長期推動地方建設的努力。

首先對民眾黨指責中央沒有財政紀律，林楚茵表示，「民進黨接手前，中央政府負債比率達34％，去年2022年中央政府債務比率已經降至28.23％，創21年新低，這都是民進黨政府謹守財政紀律之明確證據。」反觀柯文哲在台北市長任內所謂的財政紀律是以挪用捷運重置基金還債、苛扣教育基金使其從140億變成12億，讓現在的北市府左支右絀，不要把財政紀律掛嘴邊，結果嚴重破壞財政紀律的就是柯文哲自己。

林楚茵表示，國發會昨已說明，軌道建設是地方政府主導、地方政府提出需求，中央是以補助經費之立場予以協助。民進黨也請在野黨立法委員適度了解地方議會審議程序，軌道建設的配合款都是經過地方議會同意。至於基隆輕軌，鄭文燦23日受訪已再次提到，會全力協助基隆市政府對於場站的聯合開發、車站的整體開發，一起想辦法降低基隆市的負擔，基隆市政府也回應「感謝鄭副院長的協助」。

林楚茵說，前瞻基礎建設計畫，是擴張財政同時帶動國內產業成長的計畫，2017年提出整體計畫時，國土安全如水環境、城鄉差距如軌道建設、產業佈局如數位及綠能建建設，都是國家長遠發展必須進行的面向。

她說，大型的軌道建設需要時間，但國人生活空間中亟需的便利建設也透過前瞻計畫在各地方逐步落實，例如：班班有冷氣、生生有平板，各地道路改善、補助興建停車場，解決市區停車位不足之問題，新北市及各地眾多停車場都陸續完工啟用。

此外，台中地區，她說，台鐵成功追分段雙軌化 2017年動工、2019年底完成，提供台中海線居民通勤及轉乘高鐵的需求，不只增加班次、提升運量，也把中彰投苗串聯成為一個區域的軌道運輸。前瞻計畫也補助雲林縣35.7億新建雨水下水道、改善抽水站設備、強化排水功能。

她表示，面對極端氣候的瞬間強降雨，雖然無法做到百分之百抗災，但政府就是必須提早因應、提早做，才有可能在天然災害來襲時盡力減災。

林楚茵強調，前瞻建設還包括新竹漁人碼頭、桃園新竹備援管線計畫、翡翠原水管工程計畫、南崁溪水汴頭水質淨化、新竹市港南運河親水再造計畫、石門水庫阿姆坪防淤隧道工程等加強環境韌性、完善地方生活空間等建設。可見前瞻預算有效推動國家建設發展，各縣市長及民代都非常積極爭取，各地方的民眾也都非常支持，前瞻對於台灣發展有相當重要的意義，從交通、文化、教育到生活包羅萬象，中央地方應該繼續一起合作，讓台灣持續完成建設發展，而不是政治口水的批評攻擊。

林楚茵說，前瞻計畫特別預算是在公債法第五條的限制下所編列，謹遵財政紀律且無逾越公債法之限制。民進黨接手前，中央政府負債比率達34％，去年2022年中央政府債務比率已經降至28.23％，創21年新低，這都是民進黨政府謹守財政紀律之明確證據。而投資在綠能產業、數位產業等相關建設，未來也將帶動產業成長、拉動經濟發展，再回饋為新的財政資源。