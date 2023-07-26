校園內的地面若不平，師生容易跌倒受傷，教育部國教署協助學校改善校園地面不平情形，110年提供4558萬2000元補助19校、111年提供3728萬元補助20校，以進行地坪修繕並美化校園空間。

以彰化縣忠孝國小為例，因校內忠誠樓及孝敬樓旁地面樹根隆起，導致路面破裂，為防止師生因地面不平整導致絆倒受傷等情形，透過教育部國教署充實設施設備補助經費進行地面整修。

忠孝國小將路面破裂混凝土部分全數打除，並把現有樹木作適當移植，配合校園整體景觀規畫，且設置阻根牆及樹圈，防止樹根竄出地面，並將原有連鎖磚地面整平，美化校園周邊環境，讓入校的人員皆能在安全又美觀的環境下，從事各項學習與休閒活動。

高雄市水寮國小運用補助經費將校內教學區至運動區現有地坪刨除，重新鋪設RC及彩色壓花地坪，改善地板濕滑不安全風險，同時有效達到校園環境綠美化目標。

桃園市石門國小為改善柏油鋪面龜裂、粗糙不平等現象及排水溝積水等問題， 運用補助經費拆除破碎瀝青鋪面、凹陷植草磚及傾斜危樹等，排除地坪影響不利因素，以及新設排水溝改善排水情況，有效提升師生校內安全。

新北市永和國小因校內出入口地面有多處下陷情況產生高低差及多處凹凸不平情形，為避免校內師生行走不慎跌倒受傷，該校將地面整平並重新鋪面，規劃人車分道，新設學生步道，改善通學步道安全問題。

教育部國教署表示，國中小校舍維護係地方政府權責，為維護師生校園安全，從有限的經費勉力與地方政府共同協助學校，以提升教學環境安全，營造更安全且優質的校園環境。