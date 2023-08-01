彰化縣政府去年起辦理全民雞婆心運動，向民眾宣導脆弱家庭及其通報方式，今年進一步將原有實體宣導方式升級到線上「雞婆心二部曲-全民總動員」，並在今天上線， E化內容還有關卡題目，答對70分以上可獲抽獎機會，預計10月中旬公告抽獎結果。

彰縣府為完善社會安全網，推動「全民雞婆心運動」，結合包括社會處、衛生局、勞工處、教育處、民政處、警察局、司法、檢調各鄉鎮公所、村里長、慈善單位、民間團體及社區代表等，針對縣內脆弱邊緣戶問題進行訪視掌握，共同擔任社區守門員。

今年彰縣府升級「全民雞婆心運動」，將原有實體宣導方式升級成線上宣導的「雞婆心二部曲-全民總動員」，讓民眾在線上就能了解脆弱家庭及需要協助民眾的資訊，同時並建立「社福地圖-社福氣象網站」，可以讓民眾了解各鄉鎮市的社福資源位置，就近取得社福資源，協助身邊需要幫助的人。

社會處指出，「社福地圖-社福氣象網站」可彌補網頁搜尋的不足，將有完整的座標、電話、地址、傳真、聯絡人等資訊，並且分門別類地讓社工及民眾易於使用查詢，讓社會福利變得可及性、可近性、便利性，用手機亦可以操作，在民眾最需要的時候適時伸出援手。

社會處表示，「雞婆心二部曲-全民總動員」於今天上線，E化內容將有設立關卡題目，答對70分以上可獲得精美小禮物抽獎機會，預計10月中旬進行抽獎公告，相關中獎資訊將於社會處網站與FB公告，民眾可上網瀏覽填答並追蹤「彰化縣政府社會處」粉絲專頁。

彰化縣副縣長林田富說，希望「全民雞婆心運動」不只是基層村里長的執行，全民也能發揮愛心共同參與，關心照顧身邊每一個需要照顧的人，讓需要受到協助的脆弱家庭能夠得到需要的資源，得到適時的協助。