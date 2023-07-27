受到杜蘇芮颱風的影響，暴雨不斷和落石，阻斷台東縣海端鄉利稻村對外道路，大雨並造成停電等災情。（芥菜種會提供／林良齊台北傳真）

受到杜蘇芮颱風的影響，暴雨不斷和落石，阻斷台東縣海端鄉利稻村對外道路，大雨並造成停電等災情。基督教芥菜種會昨天緊急協助金鋒鄉新興村進行預防性撤村，撤離的村民目前已暫時安置在台東市仁愛之家；同時透過芥菜種會承接的海端原住民家庭服務中心，緊急開啟位在利稻教會的物資儲糧點，提供弱勢村民和獨居老人所需物資，給予部落孤島最即時的援助。

芥菜種會防救災中心主任吳秉翰表示，利稻部落位於海端鄉最高海拔社區，但由於豪雨不斷，當地交通對外持續中斷，今天下午接獲利稻村村幹事請求協助，芥菜種會也評估實際需求，已開啟位在利稻教會的物資儲糧點，供應八寶粥、麵條、罐頭、蘇打餅、礦泉水和尿布等。

儲糧倉在外界資源無法抵達時，能夠立即回應受災居民的物資需求，除了民眾捐款購買生活物資，台灣地處地震、颱風等天災頻繁區域，具備防救災觀念為當務之急，社區預先做好設立儲糧點，透過發放物資，供應緊急的需求；芥菜種會也呼籲社會各界的支持，共同建立台灣社區防災韌力，打造防救災網絡。

芥菜種會參與偏鄉防救災工作，推動共好共生的助人網絡，當救援行動尚未抵達時，幫助社區度過物資短缺的窘境，搶救第一時間因天災造成的人員財物損失。