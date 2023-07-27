杜蘇芮颱風來襲，高市府宣布，考量桃源區上在土石流黃色警戒，且那瑪夏區台29線採預警式封路，及山區降雨量預測已達停班停課標準，為維護山區民眾安全，那瑪夏區、桃源區、茂林區等3個行政區28日停止上班上課，其餘地區正常上班上課。

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