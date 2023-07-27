杜蘇芮颱風來襲 高雄「這3區」停班停課 20:222023/07/27 中時 洪浩軒 、 洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市府宣布，那瑪夏區、桃源區、茂林區等3個行政區28日停止上班上課，其餘地區正常上班上課。（洪靖宜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 杜蘇芮颱風來襲，高市府宣布，考量桃源區上在土石流黃色警戒，且那瑪夏區台29線採預警式封路，及山區降雨量預測已達停班停課標準，為維護山區民眾安全，那瑪夏區、桃源區、茂林區等3個行政區28日停止上班上課，其餘地區正常上班上課。 杜蘇芮來襲高雄旗津風箏節喊卡 這4處也休園 金門明停班課 軍民同心攜手備戰杜蘇芮侵襲 防範颱風提升防洪 三鶯大橋施工破堤缺口補實 #杜蘇芮 #高雄 #颱風 #來襲 #桃源區 也許您會感興趣 推薦閱讀 杜蘇芮颱風襲台 陳其邁視察沿海地區排水設施 13:012023/07/27 生活 杜蘇芮颱風聲聲慢 澎湖爽放一天颱風假 15:152023/07/27 生活 嚴防杜蘇芮颱風威脅 陸軍第四作戰區增派災防兵力至4941員 12:502023/07/27 生活 杜蘇芮颱風來襲 高雄山區、土石流潛勢區撤離3155人 13:222023/07/27 生活 颱風來襲魚群彰化躲雨 不出海也收穫滿滿民眾樂加菜 13:342023/07/27 生活 杜蘇芮風強雨急仍有民眾觀浪 高雄港警急勸離 13:572023/07/27 生活 杜蘇芮颱風襲擊桃園 這3區域停電 台電搶修中 12:322023/07/27 生活 台南無風雨停班停課 餐飲店家樂賺颱風財 18:402023/07/27 生活 《金融》杜蘇芮颱風來襲 停班地區退票從寬處理 11:082023/07/27 財經 杜蘇芮「入夜開眼」瞬間雨爆大 颱風旋臂掃來衝擊2地 20:212023/07/27 生活 杜蘇芮像喝醉酒！暴風圈將籠罩台灣陸地 6重點看這裡 08:152023/07/27 生活 豪雨影響大樹倒塌壓斷電線 高雄桃源區620戶停電中 10:182023/07/27 生活 杜蘇芮颱風來襲9處山路預警封閉 台東2道路傳坍方災情 13:152023/07/27 生活 南部續放颱風假？龜速杜蘇芮明早還在本島 專家喊：尷尬了 16:072023/07/27 生活 台南上午無風無雨放颱風假？黃偉哲曝心聲 10:062023/07/27 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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