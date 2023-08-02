中度颱風卡努來襲，大雪山森林遊樂區，3日中午12時起將預警性休園至4日。（林業署台中分署提供）

中度颱風卡努來襲，八仙山森林遊樂區，3日中午12時起將預警性休園至4日。（林業署台中分署提供）

第6號中度颱風卡努來襲，農業部林業及自然保育署台中分署轄下大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區，3日中午12時起將預警性休園至4日，後續視颱風逐漸遠離及降雨影響狀況，進行災害勘查及環境整備，在園區安全無虞下，再行開園。

依據中央氣象局預報，颱風卡努預估3至4日最接近台灣，外圍環流將使北部及中南部山區有局部大雨的機率。

林業署台中分署考量轄內大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區位處山區，聯外道路距離長，為免因豪大雨造成落石坍方、林木易崩落、倒塌等風險危及旅遊安全，3處森林遊樂區於3日中午12時起預警性休園至4日；後續視颱風逐漸遠離及降雨影響狀況，進行災害勘查及環境整備，在園區安全無虞下，再行開園。

林業署台中分署並呼籲，颱風影響期間，應儘量避免進入山區及從事山域活動，至於已在山上活動之民眾，請於安全無虞情形下儘速下山，請民眾於出發前往戶外遊憩前，應先查詢當地氣象及至台灣山林悠遊網查詢最新資訊。