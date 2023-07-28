前AV導演圤智雨日前揭露有位「蔡瑛紋」的辣模，慘遭男友家暴到流產、欠債一百萬，如今男方更成為正在跑路的通緝犯，引起關注。今（28）日他安排蔡瑛紋舉辦記者會出面控訴男方，沒想到女方卻放鳥記者們，圤智雨只好自己受訪，補充日前爆料指「網美圈很亂，你去觀察那些網美為什麼可以一直常出國，有時候她們一開腿就30萬了」。

圤智雨日前臉書上提到「網美出國錢哪來？」，認為「有關注的幾個網美，尤其是那種看起來沒腦奶又大的，剛好一起出國去同一個地區，那大部分來講，他們的行程只有一個是公開的合理理由，其他就是陪金主睡，如果是一個女生一直出國，業配的價位有辦法跟上出國的頻率嗎？」且點出關鍵「為什麼這些網美出國都不敢開直播？會相信一個人出國嗎？尤其是有一些看起來就是笨的，連英文都不會的，所以不用去幫網美去想一些藉口。」

圤智雨今受訪補充，「有很多網美，一天到晚出國玩樂，中間很多都有問題，業配的價位有高到可以出國，去杜拜然後住豪華飯店，甚至是吃好料，不太有可能吧， 而且就算有量也要很多，可是我們會去看，大部分這類型常出國的網美 ，她們的業配量沒有那麼多，不相信可以一個月出國2、3次，且永遠都只有一個人，哪有可能！」

他被問及是否能曝名單，圤智雨表示，是怕被告所以都不能講出名字。被問會想告誡她們嗎？他則說：「 有什麼用？難道跟她們說，妳們趕快去打普通的工， 一個月可能有4、5萬多塊工作就好了， 不可能嘛！她們可能張腿一次就有30萬了！」