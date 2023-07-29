網路上什麼都有賣，一名網友逛網拍的時候，意外發現有人在賣「原味直笛」，還標榜是女高中生使用過的，一個就要500元，讓原PO無法理解是誰會買，也引起網友熱烈討論，不少人看呆表示快吐了，因為直笛裡都是口水，一定超臭，而且也無法確定是不是女高中生用過，搞不好是騙人的。

一名網友昨天在PTT上分享，逛蝦皮的時候，意外發現有人在賣「原味直笛」，而且還是女高中生的直笛，但他印象中只有國小的音樂課才需要吹直笛，這個商品的主打客群到底是誰？買的人是想要重溫小時候偷吹同學直笛的時光嗎？

從照片中可見，原味直笛標榜是女高中生使用過的，一個就要500元。引起網友討論，不少人聽到原味直笛都傻眼，「嘔嘔嘔嘔嘔」、「超噁」、「感覺都是口水會很臭」、「這個我不行欸」、「聞一下應該臭到靠北」、「看到這篇真的快笑死，原味直笛打破三觀」。

不過也有許多網友驚呼說，會買「原味」商品的人到底都在想什麼，怎麼能確定是誰用過的？「這種也有可能男的吹的，誰知道賣家真實身分是不是女高中生」、「誰吹的根本不知道，跟原味內褲一樣」。