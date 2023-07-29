農業部即將於8月掛牌，農委會主委陳吉仲升任農業部長，遭質疑無能解決缺蛋問題卻能升官，根本是罔顧食安。行政院長陳建仁今天表示，陳主委盡心盡力阻止非洲豬瘟進入台灣，而且對農漁民有很多照顧，希望他在新的基礎上繼續努力。但對於缺蛋問題，陳建仁隻字未提。

農委會即將在8月1日升格為農業部，首任部長由陳吉仲擔任。國民黨立委王鴻薇批評，陳吉仲曾在蛋荒時說，若沒解決問題，他知所進退，現在反而升格成農業部長，「無能的主委也只會是無能的部長」。國民黨立委林思銘認為，陳吉仲農業問題都沒解決，此人事任命就是酬庸。

陳建仁今天出席衛福部「強化社會安全網績優人員及團體表揚活動」，會前受訪被問到陳吉仲升任農業部長遭批評，他回應，陳主委一向盡心盡力，阻止非洲豬瘟進入台灣，也持續努力使台灣成為亞洲唯一非豬瘟疫區國家。

陳建仁表示，陳主委對農民有很多照顧，實施的政策都得到農漁民支持，疫後提出的照顧措施也有相當不錯的成績；農委會升格為農業部是農漁民大家的盼望，希望陳主委能夠在新的基礎上繼續努力，為農漁民謀福利，使台灣農產品外銷國際以外，也讓農漁民照顧更周延。

另外，美國總統拜登宣布提供台灣3.45億美元（約新台幣108億元）軍事援助，陳建仁表示，感謝美國政府一直以遵守《台灣關係法》和6項保證，來履行對於台灣自我防衛的承諾；美國總統的提用權是對台軍售之外，另一個保障台灣自我防衛的最佳工具。

陳建仁指出，感謝美國這樣做，未來將和美國保持密切的安全聯繫和合作，一起捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及維持印太和台海穩定的現狀。