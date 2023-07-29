傍晚5點左右有一名老翁騎車行經彰化市彰南路小墾丁游泳池往南投方向，因天雨路滑不慎自摔跌倒，腳部受傷，熱心民眾見狀報案，警消到場由救護車將其送醫。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

警方派員在現場實施管制，並實施調撥車道管制，避免民眾發生危險，提醒民眾要注意路況，避免發生危險。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

受到杜蘇芮颱風外圍環流影響，彰化地區傍晚開始下起大雨，彰化市彰南路一帶又淹，水深一度及膝，有老翁騎車經過時不慎跌倒受傷，所幸送醫後無大礙；彰化警方提醒，容易淹水路段已派員交管，呼籲用路人注意行車安全。

杜蘇芮颱風雖然已經離去，但外圍環流持續影響國內，中央氣象局針對針對9縣市發布豪雨特報，當中包含南投縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣及金門縣。

雖然彰化沒有在其中，不過下午已經開始感受到明顯雨勢，傍晚5點左右有一名老翁騎車行經彰化市彰南路小墾丁游泳池往南投方向，因天雨路滑不慎自摔跌倒，腳部受傷，熱心民眾見狀報案，警消到場由救護車將其送醫。

警方表示，彰化市彰南路多處路段易淹水，包括彰南路四段到台鳳路口附近等等，也都有水淹及膝的情況，目前已經派員在現場實施管制，並實施調撥車道管制，避免民眾發生危險，提醒民眾要注意路況，避免發生危險。