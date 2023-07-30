李玟的靈堂外擺放許多花籃。（中天新聞提供）

李玟的靈堂外擺放許多花籃。（中天新聞提供）

李玟的靈堂外擺放許多花籃。（中天新聞提供）

李玟的告別式明在香港殯儀館舉行。（中天新聞提供）

天后李玟（CoCo）於本月5日離世，終年48歲，告別式明（31日）在香港殯儀館舉行，今傍晚前靈堂外已擺放約20對花籃，不少粉絲趕去香港送她最後一程，預計明天將有近500名來自台灣等各地區的歌迷前往向Coco送上最後躹躬。

據港媒報導，李玟的二姊李思林強忍悲傷處理妹妹後事，今下午2點多在工作人員陪同下坐車抵達表演場地，她一身輕便，因為天氣炎熱，手裡拿著小電風扇，步入場地與其他親友會合。