日前晚間有網友在高雄市凹子底公園池畔，發現有隻鱷魚張嘴站石頭上，讓他嚇壞拍照並PO網，引起網友譁然。高雄市工務局公園處、農業局、消防局都派員到場搜索都一無所獲，後續原PO自行連絡消防局，表示昨晚在橋附近找到鱷魚模型，證實鱷魚出沒是假訊息。

29日晚間有網友在臉書社團「路上觀察學院」上傳一張鱷魚張嘴照片，並稱「這裡是凹子底公園，我傻了，不敢靠近無法確定是不是」，貼文一出引發網友譁然，不少網友也紛紛轉發，提醒常在公園活動的民眾多加留意防範；而農業局、公園處、消防局等單位也派員到場搜尋，避免有民眾遭鱷魚侵襲。

但也有眼尖網友看見照片中的鱷魚模樣，認為是「成年鱷魚外表、幼年鱷魚大小」，顯然是假的；也有網友認為是P圖，但都遭到原PO否認。而巡視人員昨日整天也找嘸鱷魚蹤跡，鱷魚行蹤成謎。

所幸最終找到鱷魚了，但卻是一隻「模型」！公園處表示，原PO劉姓男子昨晚主動連絡消防局，稱後來回去找，在晚間9時40分許，於橋附近找到鱷魚模型。

公園處指出，模型經消防局現場比對，確認該鱷魚模型就是網路上的那隻鱷魚，證實凹仔底公園有鱷魚出沒是假消息，提醒大家勿恐慌並勿再散播不實訊息。

對於劉男是否違反社會秩序維護法？公園處表示，目前還在研議後續事宜。