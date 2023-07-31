周一香港恆生綜合指數收盤上漲162.38點或0.82%，為20078.94點，重返2萬點。國企股(H股)升1.3%，為6899點。科技指數漲1.9%，為4550點。

交易所成交額達1825.6億港元，創近六個月最高紀錄。

中國的綜合PMI雖下滑，但製造業的萎縮有所緩解，勝於預期，激勵了市場人氣。

內需的餐飲股走強，海底撈漲12%，特海國際漲8%，呷哺呷哺升7.3%。

發改委在周日下午召開會議，提到促進消費、擴大投資、促進大宗消費穩步恢復，並激活民間投資。