已有慈善團體對蕭家伸出援手。（孫英哲攝）

彰化縣和美鎮蕭姓夫妻以打零工維生，雖與5歲幼子蝸居貨櫃屋內，但勉強可過活，不料，蕭妻6月間被診斷罹患口腔癌第4期，蕭男也在上月底因壞死性筋膜炎送醫搶救，一家人生活陷入困境。縣議員周君綾獲報已連繫彰縣府社會處及慈善團體提供緊急援助，並盼各界伸出援手，助蕭家度過難關。

蕭姓夫妻在和美鎮和頭路租屋而居，兩人在還未出狀況前，蕭男以打零工為業，蕭妻則是從事包檳榔的工作。蕭妻曾因嘴唇破皮就醫，雖有治療，但她以為病狀不嚴重，不料，今年6月她因口腔有傷口而就醫，竟被診斷出口腔癌第4期，隨即接受化療。

蕭男本身則有糖尿病及高血壓等慢性病，日前因工作時受傷，且因糖尿病的關係，傷口惡化，於7月22日緊急送彰基急診室，其有右腿患部被診斷為壞死性筋膜炎，醫生判定馬上開刀，被送進加護病房，必須進行清瘡手術。

縣議員周君綾說，蕭男本來經濟狀況就很糟，一家三口擠在約4坪大的貨櫃屋，該地於今年3月間才發生過凶殺案，現在夫妻倆又碰都住院，目前急需救援協助，癌末的蕭妻除得按時接受化療，每天還得在醫院照顧生病住院的丈夫，兩人的幼子則是先被送至花蓮的親友暫時照顧中。

目前已有帝爺行善團、惠天堂慈善會、雅頓關懷慈善會、彰化縣玉堂社會服務關懷協會、笠川甲食品公司等單位捐款。周君綾表示，已向社會處通報申請特境家庭扶助及中低收入認定，社會大眾要協助蕭姓夫妻也可連繫社會處。