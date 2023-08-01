胡瑋杰(左)與高捷(右)首次挑戰接體員題材，與爆紅原著作者大師兄(中)一同出席開鏡。（草舍文化提供）

在PTT爆紅的系列文章「接體員的大小事」，籌備四年影集《你好，我是接體員》日前開鏡，劇中挑大樑詮釋父子的胡瑋杰與高捷是繼金鐘戲劇《危險心靈》後，時隔17年再度合作，雖然兩人都是首度挑戰殯葬業與接體員題材，但認識多年的他們透露兩人間的默契與熟悉度早已不可言喻，表演的火花肯定值得期待。

胡瑋杰因演出Netflix影集《華燈初上》、《人選之人：造浪者》受到大批觀眾喜愛，此回挑大樑擔綱男主角詮釋接體員角色，他透露其實非常緊張，因為對接體員這個行業滿陌生的，但是這一切擔憂都在見到原著大師兄的那一刻消失了。

胡瑋杰分享與大師兄見面經過：「大師兄用他幽默的口吻分享很多他的親身經歷，我們能感受到他對接體遺體的尊敬與尊重，在生離死別那一刻見到的各種情感，讓我們非常感同身受。」

高捷認為《你好，我是接體員》用不同的角度來看待死亡這件事，透過故事去探討生與死的議題是很棒的嘗試。兩人也透露為了角色，除了與殯葬業者上課外，更實際搬運超過八十公斤的工作人員假扮的「遺體」，就為了更如實呈現接體程序與方法。

影集《你好，我是接體員》故事講述負責管理殯儀館「冰庫」的小胖（胡瑋杰飾演），因急需用錢而任職，殊不知這份工作最大的挑戰，其實不是那些各種奇形怪狀死法的屍體，而是應付殯儀館裡更加光怪陸離的事件。