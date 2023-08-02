台北市立交響樂團（TSO）助理指揮張致遠，二度挑戰布加勒斯特國際指揮大賽（5th BMI International Bucharest Conducting Competition），今年獲得首獎。

張致遠曾於去年首度參賽並獲得銀獎，今年7月應大賽主審暨知名指揮家艾瑟羅德（John Axelrod）邀請再次挑戰。本次參賽人數更勝去年，在密集的賽程中與近70位來自世界各地的指揮家共同角逐冠軍寶座，最終由張致遠奪下首獎。7月15日決賽後，於隔日與布加勒斯特交響樂團演出得獎者音樂會。

「參賽前我掙扎了很久是否有必要再戰一回。」當被問到再次參賽的心情以及是否會有失敗的壓力，張致遠表示，比賽沒有永遠的贏家，決定以平常心面對，全力以赴做到最好，「即使挫敗了也沒關係，每次失敗都是寶貴的經驗。」

布加勒斯特國際指揮大賽由羅馬尼亞布加勒斯特音樂學會（The Bucharest Music Institute BMI）及布加勒斯特交響樂團（Bucharest Symphony Orchestra）共同舉辦，首輪選出15位參賽者進入第二輪，準決賽則與2023年魯賓斯坦鋼琴大賽銀獎得主吉加施維利（Giorgi Gigashvili）排練演出貝多芬第五號鋼琴協奏曲片段，最後由評審選出6位進入決賽。

對於本次獲得首獎，張致遠說，有了上次比賽的經驗，更能輕鬆面對及掌握比賽節奏。而此次沒有參加大師班就直接比賽，雖無法事先掌握樂團演奏的速度及評審的要求，但也減少了體力與精神的消耗。此次能順利掄元，除了慶幸賽中能按照自己事先規劃的策略進行，也非常感謝TSO的栽培與磨練。希望未來能持續不斷精進，並有更多與各大職業樂團合作的機會。

張致遠為美國茱莉亞音樂院管弦樂指揮碩士，自幼學習小提琴，至高中時轉修打擊，熟悉多種樂器成為管弦樂指揮的能量。除古典音樂，也常指揮古典與流行跨界演出，現為台北市立交響樂團助理指揮。

8月26日、27日於台北城市舞台，將由張致遠指揮TSO與世紀當代舞團跨界演出舞蹈劇場《德布西與拉威爾的夢與畫》，結合交響樂、舞蹈及立體視覺設計，演繹德布西《牧神的午後》及拉威爾《鵝媽媽組曲》兩大法國印象派作曲家的經典作品。