國際信評機構惠譽（Fitch）今天突將美國信評由最高的AAA調降至AA+，為該機構自1994年以來首次下調美國評級，也是美國史上第2次信評遭下調。美股期指應聲走跌、美元走弱，亞洲股市全倒。

惠譽指稱美國在債務負擔日益加重之際，政府治理功能也出現失調，因此將美國的長期外幣債務評級降至「AA+」。2011年全球3大信評機構之一的標準普爾率先摘下美國3A信評，打破了美國近百年維持的最高評級神話，當時美股標準普爾500指數單日暴跌6.5%。

惠譽突襲降評，投資人憂心慘劇重演，亞股2日聞訊全倒。日股領跌，日經225指數盤中一度重挫逾800點，收盤時跌勢雖略為收斂，跌掉768.89點，收在32707.69，跌幅深達2.3%。

台股失守1.7萬點大關，韓股Kospi指數重挫1.9%，香港恒生指數一開盤就失守2萬點大關，收盤慘跌2.47%。澳股S&P/ASX 200指數走跌1.29%。在陸股方面，上證指數下挫0.89%。

儘管亞股跌勢慘重，但機構與分析師普遍預計，惠譽下調美國信評，短期內對市場的影響可能有限。澳盛銀行（ANZ）利率策略師David Croy表示，從表面上來看，這是對美國聲譽與地位的污點，但在此同時，如果這引發市場緊張和避險行為的話，很輕易會看到購買美國國債與美元的避險行為，形成很好的平衡。

南韓政府2日雖表示將加強市場監督，防止金融市場出現動盪，但南韓企劃財政部第一次官方基善指出，與標準普爾2011年調降美國信評時相比，預料這次惠譽下調帶來的影響不會太大。