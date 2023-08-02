日本音樂團體「星期三的康帕內拉」前主唱KOM_I和導演太田光海交往，今年3月宣布懷孕喜訊，但2人不打算登記結婚，後來更決定在秘魯境內的亞馬遜雨林拍攝生產紀錄片，引發討論。KOM_I今（2日）在IG透露，自己已於7月22日順利生下寶寶，同時曬出照片，自爆她正在吃的黑色物體竟是「烤胎盤」。

KOM_I表示，自己開始陣痛時，人剛好在別的村落，只能忍痛搭船數小時回到落腳的村子，原本以為幾小時就會生出來，結果持續痛了好幾天，最後在預產期7月22日當天深夜順利生下寶寶，所幸過程中有產婆協助，她當時已疲憊不堪，只能有氣無力地摸摸孩子的頭，太田光海則拿著攝影機嚎啕大哭。

KOM_I提到，她目前還在恢復中，同時忙著餵母乳，謝謝外界的祝福，「照片中的我正在吃用柴火烤的胎盤，生的或烤的都非常美味」。據悉，KOM_I於1992年7月22日出生於日本神奈川縣，本名輿美咲，父親是美式足球比賽解說家，特技是會解體鹿隻，弱點是起床（低血壓），興趣是看電影跟舞台表演。

2012年，KOM_I和釼持英郁、Dir.F組成團體「星期三的康帕內拉」（水曜日のカンパネラ），作品風格多為嘻哈、J-pop、電音，曾於2016年來台參加超犀利趴，並於2017年、2018年及2019年在台北及台中開演唱會。2021年KOM_I離開團體後，新成員詩羽加入成為主唱。