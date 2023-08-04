國產執行長吳志仁表示，國產建材集團一直致力於低碳永續發展，近年更擬訂「碳競爭優勢策略」，首先全集團已經率先混凝土產業，獲得英國BSI的碳盤查國際認證，包括國產建材集團全台28廠以及台北與台南公司，總排碳量換算年度的總出貨量，平均每一立方米混凝土僅排碳大約3.36公斤，比起水泥等產業排碳量，大約僅他們的三百分之一左右。

國產與國內外策略合作的「碳礦化計畫」，如國產建材台南與汐止等廠導入全台首創碳礦化的混凝土創新科技，不僅可提高混凝土的抗壓強度，同時平均每一立方米混凝土，可減少約17公斤的二氧化碳排放量。這次「碳礦化混凝土」獲得台灣營建研究院CETES新材料新工法驗證，是國產建材研發的重大成就，將為國產建材集團取得可觀的碳權與相關的競爭優勢。

國產研發中心副總楊志強則說，國產建材是全台第一、也是唯一取得「碳礦化混凝土」新材料新工法驗證的公司，這項突破性的碳封存技術，不僅可提高混凝土的抗壓強度與耐久性，同時可減少混凝土的碳足跡，是國產建材集團創新研發的重要進程之一，目前已導入國產汐止廠與台南廠，將供應國產建材集團旗下的南港大型開發案，打造低碳永續的智慧綠建築，這次獲得台灣營建研究院的CETES驗證，等於取得國家級認證，可提供工程主辦機關採用新材料新工法的依據，目前已經可以量產。