112學年分科測驗日前已公告成績，考生可以合併分科測驗與學測成績參與分發入學，大學考試入學分發委員會於今(4)日表示，分發入學登記志願已在下午4點半截止，經統計共3萬7797人順利完成登記。
大學考試入學分發委員會指出，本學年度共4萬2479個名額參與分發，現登記志願主機已完成封存，將即刻開始進行志願分發的電腦及人工檢核作業，以便在8月15日上午於考分會網站 （http://www.uac.edu.tw）放榜，屆時也將提供最低錄取成績、錄取人數等數據，並同步受理考生分發結果複查。
112學年分科測驗日前已公告成績，考生可以合併分科測驗與學測成績參與分發入學，大學考試入學分發委員會於今(4)日表示，分發入學登記志願已在下午4點半截止，經統計共3萬7797人順利完成登記。
大學考試入學分發委員會指出，本學年度共4萬2479個名額參與分發，現登記志願主機已完成封存，將即刻開始進行志願分發的電腦及人工檢核作業，以便在8月15日上午於考分會網站 （http://www.uac.edu.tw）放榜，屆時也將提供最低錄取成績、錄取人數等數據，並同步受理考生分發結果複查。
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