不少人都聲稱自己遇過託夢情形，代表死者死不瞑目，或有未了心願。泰國一名女子納賽德(Dok Mai Nathet)日前就表示，死亡26年的哥哥突然在半夜跑到她夢裡，不斷說著自己無法呼吸，嚇得她趕緊前往墳墓，卻被眼前景象嚇到崩潰，趕緊重新安葬哥哥。

綜合泰媒報導，上月28日，48歲的納賽德夢到了自己的哥哥，對方在夢境中對她說「我喘不過氣」，表示過去半年來都幾乎無法呼吸，希望妹妹快點把自己挖出來。納賽德醒來後立刻向家人報告此事，全家因而決定前往掃墓探望哥哥。

納賽德一家人抵達墓園後，這才發現「無法呼吸」是怎麼一回事，因為墳墓疑似因為土石流影響，受到嚴重擠壓，變成「M字形」，凸出的部分剛好壓到的就是哥哥的胸骨。

最終納賽德家趕緊將哥哥遺骸搬出，由於一家人都是佛教徒，當年哥哥卻是一般土葬，因此重新舉辦誦經儀式後，送至寺廟火化，將骨灰安置在靈骨塔，讓哥哥能安心前往極樂世界。

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