STOMP為了記者會編排獨家橋段，送上精彩演出。（開麗娛樂提供）

「地表打擊天團」STOMP於8日在台舉行巡演記者會，邀請嘉賓艾薇一同出席，艾薇日前被拍到與歌手吳霏密戀，畫面曝光後認愛，昨被問到戀情細節，她害羞避答，STOMP的3位男性壯漢表演者則挺身護航，沒想到當艾薇說自己有哥哥可以罩的時候，STOMP團員竟又幽默吐槽：「嗯？可是妳有男朋友。」

當艾薇再被問到會不會帶男友吳霏一起來看STOMP的演出？她僅尷尬回應：「這個表演很精彩，我當然會叫上好朋友們一起去看。」STOMP這次是睽違9年再度來台演出，確實難得，並將一連前往北高，9月15日至17日在北流；9月22日至24日在高流演出。

艾薇除了現身站台，還帶來了驚喜禮物送給STOMP，「因為知道STOMP最大的特色之一就是可以運用生活中的各式物品演奏，所以特別準備了各式台灣風生活用品給STOMP，希望可以提供他們一些靈感創意。」身為最強打擊天團，看到特別物品躍躍欲試，立即拿起藍白拖、便當盒等物品，帶領著艾薇即興敲打節奏演出，在完全沒有彩排下合奏，竟也意外和諧。

而再次訪台，STOMP透露記者會前有吃了一些台灣小吃，像是大腸包小腸、炸魷魚等等，味道口感滿符合他們的口味，艾薇則推薦STOMP一定要去台灣的夜市逛逛，除了吃美食外，也可以激發靈感，還推薦說不定可以使用台灣熱炒鍋當表演樂器，STOMP聽聞表示，之前演出有個橋段使用廚房道具當樂器，或許台灣場可以換成炒鍋也是不錯的建議。