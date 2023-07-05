57歲資深男星董至成2020年與前妻羅若云結束19年婚姻，單身的他近日春風得意，被拍到與JKF女郎甜心Q匠在萬里海水浴場約會，他還溫柔牽著女方小手，二人關係不禁引人猜想。有粉絲在甜心Q匠臉書詢問他們是否交往，她秒發好人卡，稱董至成是很好的大哥哥。

據《鏡週刊》報導，董至成被拍到與穿著比基尼的辣妹甜心Q匠，在萬里海水浴場甜蜜約會，畫面中可見董至成各種貼心小舉動，像是幫她拍照、鋪沙灘墊和一起牽手踏浪，感情看起來很好；而董至成事後回應，兩人只是朋友，但坦承有好感。

甜心Q匠在臉書說沒有與董至成交往，稱對方是大哥哥。（圖／摘自甜心Q匠臉書）

而甜心Q匠的臉書粉絲專頁也湧入不少網友留言，詢問她跟董至成的真實關係，「你是跟董哥（董至成）在一起嗎？」她也迅速闢謠，直言「沒有喔～他是很好的大哥哥」；還有人好奇只是大哥哥的話為何會牽手，甜心Q匠還原當時狀況，「海浪很大，（董至成）怕我跌倒剛好扶我」。

董至成與甜心Q匠的親密互動，也讓網友起底女方身分，其實甜心Q匠在網上相當有人氣，她曾在2020年JKF百大女郎票選中，以110萬票數奪得JKF女郎后冠。