人稱「健美女神」運動員WaWa孫妤婷，屢獲多項國際大賽獎牌，並擔任IFBB國際健美總會裁判多年，今年5月決定再次自我挑戰，參加9月10日舉行的IFBB PRO TAIWAN 2023 NPC WORLDWIDE台灣區域賽，爭取參與國際賽事的資格。

2016年首次參賽，孫妤婷在第8屆WBPF世界錦標賽即勇奪女子形體第4名，成為國內在健美國際賽事奪牌的第1人。其後，她成立自己的健身工作室並應邀擔任IFBB國際賽事裁判。2019年她重返賽場，又在環球國際超級聯賽上海站與IFBB職業卡資格賽中獲得女子形體與健體項目2座銀獎。

時隔4年，孫妤婷今年5月決定重返賽場，不到3個月的時間，已逐漸把體態調到理想狀態，甚至有超越顛峰時期的態勢。日前接受中天新聞專訪時，孫妤婷強調秉持一貫堅拒藥物的原則，訂定嚴密的運動計畫，以飲食控制輔以益生菌的方式，管理身形。

健美女神孫妤婷為9月賽事加緊訓練。(圖／翻攝自中天新聞)

孫妤婷表示，比賽要有緊實的肌肉線條，但自己不吃牛肉，備賽的飲食都以海鮮和雞肉、雞蛋為主，脂肪攝取來源是酪梨和橄欖油，碳水化合物以根莖類和粗糧作為主食。另外，她也每天攝取益生菌，作為維持健康體態的輔助。

為了參加健美比賽，孫妤婷經歷不少慘痛經驗。她表示，為了減脂塑肌曾逼自己吃了1年的糙米、花椰菜、雞胸肉與白開水，其它什麼也沒碰。而在減脂、運動的過程中，也要觀察身體變化是否達到預期目標，重重壓力下，失眠困擾接踵而致。她苦笑說，每晚躺在床上閉著眼睛想睡著，但腦袋一直很清醒，心裡又怕睡眠不足，影響訓練品質，反而讓她非常焦慮，更加無法入睡。

為了有充足睡眠應付訓練、站上比賽舞台，她嘗試過各種助眠方法，但依舊難得一夜好眠。直到日前朋友介紹她食用時下正夯的克菲爾益生菌，才讓她覺得有了新靠山。孫妤婷表示，朋友把自家養的菌種分享給她，邊養邊吃的過程中，她覺得培養這些微生物很好玩，也很信賴這款食物。

由於工作繁忙，又要常飛到國外擔任裁判，克菲爾菌種最後只能放冰箱保存。她笑說，幸好日前朋友又介紹她試吃太陽星全效克菲爾益生菌，除了克菲爾還加了2款超級食物：藍莓跟羽衣甘藍。最令她開心的是這款益生菌可隨身攜帶，方便食用，幫助她隨時保持最佳狀態，無懼即將到來的比賽。