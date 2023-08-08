4月開始，西安便以平均每月2場大型個人演唱會的速度推進演藝市場復甦。圖為7月29日-7月30日在西安舉行的矩浪音樂節。（觀察者網）

為一場演出而赴一座城。8月6日，TFBOYS「十年之約」演唱會在西安奧體中心體育場舉辦。場內場外超過十萬名歌迷相聚在這裡用熱情點燃古城西安的魅力之夜。

觀察者網引述「西安發佈」7日晚間發文，據第三方抽樣調查統計，本場演出前後，西安住宿線上提前預訂量較去年同期大幅增長，尤其是8月6日至7日出行總訂單量同比增長738％；門票收入3576萬元（人民幣，以下同），直接帶動4.16億元的旅遊收入。

其中，過夜遊客佔總接待人數的79.73％，平均停留天數2.36天；省外人群佔比81％，除演唱會門票外，交通＋住宿＋餐飲佔比76％，購物＋文化娛樂＋旅遊景區遊覽佔比24％；有48.34％的遊客表示除了看演唱會還參觀了其他景區，平均遊覽個數為2.81。

據統計，本場演出優酷直播預約人數破200萬，線上觀看人數峰值破168萬，直播間總互動量破1.04億。微博話題「＃TFBOYS十年之約演唱會＃」當日閱讀量27.3億，點讚量260餘萬。

西安大型演出數量及文化消費多樣性，位居全大陸城市前列。

從官方宣布的統計數據來看，4月開始，西安便以平均每月2場大型個人演唱會的速度推進演藝市場復甦，7月甚至達到了6場。

據統計，僅8月在西安亮相的就有TFBOYS演唱會、劉若英演唱會、春浪音樂節、秦馬湖馬蹄音樂節等演出。預計到2023年底，將有13組歌手的17場大型巡回演唱會落地西安，大型演出數量及文化消費多樣性位居大陸全國城市前列。

記者走訪西安奧體中心體育場、西安臨空會展中心、秦漢國際馬術中心、西安曲江競技中心、西安索菲特人民大廈大劇院等演出舉辦場所發現，以這些舉辦場所為原點、向外輻射4公里的五大「興趣商圈」，音樂圈、潮流圈、相聲圈、動漫圈、電競圈正悄悄改變西安傳統旅遊格局，以90後、00後為主的「Z世代」年輕人正成為西安文旅的消費主力。

我看了《長安三萬里》後，就已經開始「種草西安」了，尤其是電影里高適、李白返回長安，直叩天子門激動人心的場景，還有「只要詩在，長安就會在」的台詞，讓我記憶猶新。－來西安旅遊的王女士

以前印象中西安是古老和厚重，這次去了順城巷、南門等潮流聚集區發現，不僅文藝範兒十足，現代時尚更是給我留下深刻印象。－來看演唱會的「cc同學」

讓全大陸歌迷粉絲感受到西安人文底蘊和城市溫度。

一場演唱會，對於身處內陸的西安意味著什麼？以TFBOYS「十年之約」演唱會為例，它不僅為西安帶來龐大的消費群體、流量關注，更是一次對城市綜合能力的考驗。

數據顯示，TFBOYS「十年之約」演唱會，大麥「想看」累計達678萬，成為大麥平台單場演唱會想看TOP1。從購票用戶年齡結構上看，TFBOYS「十年之約」演唱會最受00後用戶喜愛；從城市分布看，跨城觀演依然是主流，外地購票用戶佔比達83％，主要來自於上海、北京、廣州、成都、深圳、重慶、杭州、鄭州、長沙等城市。

為迎接廣大歌迷粉絲，西安配齊配足人員力量，統籌做好場地安保、環境維護、設施保障、交通保暢等工作。同時還通過規範行業消費市場環境、提前發佈官方觀演指南、調整公交地鐵運營時間、提供現場氣象服務、管控酒店入住價格、倡導市民文明熱情待客等，做好全方位服務保障。

據第三方抽樣調查統計，本場演出前後，西安住宿線上提前預訂量較去年同期大幅增長，尤其是8月6日至7日出行總訂單量同比增長738％；門票收入3576萬元，直接帶動4.16億元的旅遊收入。其中，過夜遊客佔總接待人數的79.73％，平均停留天數2.36天；省外人群佔比81％，除演唱會門票外，交通＋住宿＋餐飲佔比76％，購物＋文化娛樂＋旅遊景區遊覽佔比24％；有48.34％的遊客表示除了看演唱會還參觀了其他景區，平均遊覽個數為2.81。

據統計，本場演出優酷直播預約人數破200萬，線上觀看人數峰值破168萬，直播間總互動量破1.04億。微博話題「＃TFBOYS十年之約演唱會＃」當日閱讀量27.3億，點讚量260餘萬。另據大麥網票務市場顯示，今年以來，西安市演唱會總票房1.49億元，演唱會票房全國排名第6位。

當晚演唱會場內場外觀眾共11.8萬，場內外平穩有序，演出結束後觀眾有序離場。同時，保潔人員堅守崗位，第一時間保潔環境，志願者自帶垃圾袋撿拾垃圾，與保潔人員一同完成清理工作，為本次演唱會畫上了一個圓滿的句號。

西安的管理確實可以，雖然人很多，也不會擁擠到走不動，大家都挺辛苦，盛大結束！－網友小可

西安的每個路口都會主動車讓人，詢問當地市民都會熱情答復，讓我深深感受到這座千年古都的熱情和友好！－網友嬌嬌

文旅消費升級，成為西安當下發展新趨勢。

記者走訪中發現，不少商家感受到演唱會造就「興趣商圈」帶來的流量紅利。位於粉巷的東捨酒店是一家知名網紅酒店，因為毗鄰市內旅遊景點，裝修和服務兼具西安文化特色，成為不少外地遊客的首選。

「今年酒店的入住率一直保持在85％以上，暑期更是一房難求，酒店所屬的餐飲收入增長了30％以上。」該酒店店長海濱表示，根據他的觀察，隨著大眾文旅消費觀念的改變，人們把更多的時間和消費支出用於健康、快樂的文旅活動，提升生活品質的意願也大為增強。強勁的需求促進文旅市場百花齊放，極大地刺激了文旅供給側的產品迭代和創新，進而引領和帶動了需求端的擴張，形成了供給和需求同步增長、互為促進的發展態勢。

記者走訪中發現，目前新生代旅遊消費群體的成長與崛起，對西安傳統旅遊市場的確產生了很大衝擊。新的市場需求，催生了元宇宙文旅、沈浸式體驗、大眾健身、體育旅遊、醫療養生、城市度假、郊野露營、冰雪運動、閱己型娛樂（意思是審視自己、認清方向）、博物館文創、非遺體驗、考古旅遊、影視演藝奇妙遊、文旅夜經濟等新業態。

前不久，西安戰士戰旗雜技團創排的新版雜技芭蕾劇《天鵝湖》在新加坡濱海藝術中心成功首演，同時助力新加坡「總統挑戰慈善基金」募捐，得到了新加坡總統哈莉瑪．雅各布的好評，為推動中華文化走出去做出了西安貢獻。

日前，大陸國務院辦公廳轉發國家發展改革委《關於恢復和擴大消費措施的通知》中，明確提出促進文娛體育會展消費，增加戲劇節、音樂節、藝術節、動漫節、演唱會等大型活動供給（國家發展改革委發佈恢復和擴大消費二十條措施）。在這方面，西安無疑走在了前列。

中國社科院旅遊研究中心特約研究員吳若山認為：「大型多元文化活動陸續落地西安，不僅是響應國家號召，還能夠豐富城市消費新業態，其自足的文化品牌在為西安聚集大量的人流、拉動大幅消費的同時，也將推動城市經濟發展的新模式、新場景、新高潮。」