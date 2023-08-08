因颱風攪局停辦兩次的「2023大稻埕夏日節」，9日將點燃8月第一場煙火秀，原180秒的施放時間加碼至360秒，台北市警察局交通大隊依過往執勤經驗，9日將針對市民、環河高架道路下班尖峰車流，下午3時起派員路況查報、彈性疏導，並視車流狀況實施控燈，藉提早疏導措施，紓解周邊下班尖峰車潮。

交大提醒，淡3至5號水門上午10時至晚間12時堤外路邊停車格取消、淡4號水門外規劃緊急應變通道，及晚間7時至9時30分淡3至5號水門禁止車輛進出。

交大指出，晚間8時至9時30分，視狀況彈性管制車輛只出不進，第一階段為環河北路（含）以東、民權西路（不含）以南、延平北路（不含）以西、忠孝西路（不含）以北範圍內區域。並視人、車潮擴大第二階段管制，往東延伸至重慶北路（不含），同時擴大周邊疏導範圍。

交大說明，高架（快速）道路則為華江橋、忠孝橋往北進入環河高架道路匝道管制，環河高架道路往北疏導貴陽街下匝道，和平西路、洛陽停車場匝道往北環河高架道路方向管制，且淡1號水門桂林堤外機車便道管制車輛往北（晚間7時30分起）。

交大呼籲，活動期間開車民眾應避免行經管制區域周邊，東西向車流可改道行駛酒泉街、民族東（西）路、愛國東（西）路、忠孝西路；南北向車流可改道行駛重慶南（北）路、承德路、中山南（北）路，並鼓勵民眾儘量搭乘大眾捷運 （北門、雙連、大橋頭、中山站）前往。