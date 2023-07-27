今天入夜後，高雄風雨明顯變強，漢神巨蛋宣布提早晚間9點打烊。（柯宗緯翻攝）

杜蘇芮颱風強勢來襲，高市今（27）日放颱風假，百貨公司人滿為患。高雄龍頭百貨漢神巨蛋今正常營業，但昨、今兩天被櫃姐洗版抱怨「未與市府同步放假」。不過，隨著入夜風雨漸強，包括漢神巨蛋、漢神百貨、夢時代等多家業者，今天提早至晚間9點打烊。

今天高雄白天風雨不強，大多百貨業者開門營業，僅有高雄遠東SOGO休館1天，民眾爽放颱風假擠爆百貨。然而，漢神巨蛋臉書粉專則被櫃姐洗版抱怨「應該要先考慮員工安危，要放颱風假」。

更有員工貼出2017年新聞打臉指出，當時漢神聲稱以高雄市政府公告上班上課為依據，若停班停課，漢神百貨與漢神巨蛋將同步暫停營業，以維護工作人員人身安全，當時還創下業界首例。未料這次卻說話不算話，若入夜風雨變強，員工怎麼回家？

今天入夜後，高雄風雨明顯變強，漢神巨蛋及漢神百貨旋即宣布，原本營業時間至晚間10點，提早到9點打烊。此外，臉書粉專「高雄點」也統整指出，包括夢時代、大遠百、新光三越體系、SKM Park等百貨也都營業至晚間9點。