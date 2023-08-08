台北市1名凌姓男子去年5月28日下午5時許與1名女性友人小美（化名）一同到朋友家喝酒餐敘，席間喝了1瓶高粱酒，晚上9點小美已醉到不省人事，凌男只好將她攙扶回家，到半路凌男一時性起，竟將小美扶到公園內涼亭對她性侵，過程被民眾發現報警，凌男因此被依乘機性交罪，判處有期徒刑2年，緩刑3年，2年內提供80小時義務勞務。可上訴。

判決書指出，凌男與小美為認識數年的朋友，2人於2022年5月28日下午5時許，前往北市信義區共同朋友住處聚會、飲酒，小美因喝了不少已經喝醉。聚會9時結束後，凌男本來要步行送小美返家，卻在半路，見小美已酒醉而意識不清、步履不穩，竟將她帶至附近公園內涼亭，趁她不能且不知抗拒之際，脫去小美及自己的褲子，性侵得逞。被經過的民眾發現報警當場被逮。

法官審酌，凌男與小美為多年朋友，長期相處和睦，案發時2人原係相約在友人住處聚會、飲酒，2人共飲用600cc之高粱酒，被告在此情境之催化下，出於衝動、為滿足自身性慾之意而為本案犯行，在偵查中已向小美致歉，同時給付賠償金，以彌補小美精神損害，取得諒解，小美因此撤告，因趁機性交、公然猥褻均非告訴乃論之罪，依乘機性交罪，判處凌男有期徒刑2年，緩刑3年，2年內提供80小時義務勞務。可上訴。

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