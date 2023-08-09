基北北桃通勤1200月票上路後，機場捷運延伸線A22老街溪站也於上月底通車營運，市長張善政今主持市政會議，他表示，A22老街溪站多日突破12萬人，機捷過去陰暗的財務狀況有望轉為樂觀。

張善政說，1200月票上路後，機捷的搭乘人數也直線上升，A22老街溪站有好幾天搭乘人數突破12萬人，甚至比疫情前的人數還更多。他還指出，機場是機捷重要的收入來源，機捷也趁勢與機場簽訂備忘錄，要把機場出國入境人數與機捷做連結，滿足出入境旅客的需求，此外11日起直達車班距要從30分鐘縮短到15分鐘。

張善政認為，機捷的發展未來將面臨更大的跳戰，依照目前搭乘人數的成長趨勢來看，勢必要加大列車密度，而加大列車密度又需要購買新列車因應，期盼行政院能給予協助，尤其列車從下訂到交車需要等待3年，市府應要未雨綢繆、超前部署。他大讚，機捷這幾個月猶如脫胎換骨，有望能成為最亮眼的路線，樂觀看待它的成長。