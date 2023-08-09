即將邁入第169年的鷄籠中元祭將於8月16日起展開為期一個月的系列活動，基隆文化局9日舉行開幕記者會，將今年的主題定為「捎上平安」。基隆市長謝國樑與議長童子瑋也相約，將在中元祭的放水燈遊行上，府會以花車決一勝負。

謝國樑表示，今年的鷄籠中元祭邁入第169年，也迎來15年的輪值之末，主題定調為「平安」，這也正是社會及國家企盼發展的方向，希望這次活動能夠平安順利。謝國樑說，他上任後致力將基隆打造成有愛的城市，希望民眾在參與中元祭系列活動，都能感受到有別於以往的溫暖，並帶走一份平安與祝福。

文化局長江亭玫指出，今年中元祭的表演團隊陣容堅強，邀請到前太陽馬戲團舞者張逸軍領軍，為2023年鷄籠中元祭創作一齣結合舞蹈與特技的跨領域舞劇「好願在人間」，將於8月29日放水燈遊行當天呈現。張逸軍與基隆市中正國中民俗體育班、優尼克當代馬戲以及KGB街舞團攜手合作，透過清法戰爭的歷史剪影，以及當代街舞的battle，讓中西文化差異碰撞交融，展現創新與傳統，並結合平安寓意，使今年鷄籠中元祭更加多元豐富。

基隆市議長童子瑋表示，中元祭是兼具歷史深度、文化傳承及民間記憶的寶藏，也是基隆人「城市認同」的重要組成。也反映出基隆做為移民海洋城市多元、包容、和平的象徵。基隆中元祭拚陣頭、拚花車，也是當年漳泉械鬥的和平解決方案，市議會今年也準備花車，將與市政府拚陣頭。

童子瑋說，今年是疫情解封、開放國際觀光後首個中元祭，他衷心期待也邀請全台灣的民俗愛好者、國際上所有的好朋友，一起來基隆見證我們城市的故事與活力。

另外，基隆市府也在中元祭推出限定聯名商品「鷄籠中元祭X三點一刻平安拌奶茶」，期望民眾在中元祭期間品嚐這款甜甜的奶茶，感受中元祭溫暖有愛的氛圍，共享平安與祝福。此外，文化局將針對8月16日開龕門、9月15日關龕門、8月29日放水燈遊行以及施放水燈頭進行直播，讓未能親臨現場的民眾也能一睹為快，感受現場熱鬧氣氛。