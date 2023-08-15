基隆市海洋廣場上矗立著Q版唐朝名將郭子儀的主燈，也意味著一年一度的鷄籠中元祭即將展開長達一個月的系統活動。（張志康攝）

海洋廣場上插滿了中元祭的旗幟，象徵這長達一個月的系列活動即將展開。（張志康攝）

一年一席的鷄籠中元祭將自15日深夜開燈夜起始，展開為期一月的系列活動，在此之前，不少基隆市民可以在這幾天，看到主燈已經在基隆市海洋廣場上矗立，原來，今年中元祭由郭姓主普，主燈則是唐朝名將郭子儀的Q版造型。

基隆市文化局公布的中元祭科儀日程表，15日晚間子時將會在老大公廟進行開燈式，屆時將會由輪值主普的郭姓宗親會按鈕點亮老大公廟外的4000盞普度公燈，象徵引領陰間好兄弟通往陽間道路，接受人們一整個月香火供奉。

點燈夜也象徵著鷄籠中元祭正式展開，接下來將於16日下午2時舉行開龕門儀式，8月27日則將在主普壇開燈放彩，29日舉行放水燈遊行及施放水燈頭。到了30日，則是將在主普壇舉行中元普度；到了9月15日關龕門，中元祭才順利落幕。

今年的鷄籠中元祭是第169年舉辦，不僅是傳承百年的祭典科儀，也是交通部觀光局名列的國際級節慶。基隆市文化局表示，鷄籠中元祭一個月的期間，每個祭祀儀式都脫不了其由來、歷史及傳統民俗的價值，隨著時代變遷，可以從每個科儀中，看見傳承至今的人道展現、珍貴的祭祀文化、承襲的表演藝術，是認識基隆在地歷史最好的管道。

為了讓鷄籠中元祭更豐富，基隆市文化局除了正式的科儀外，也安排了一系列的藝文活動，包括音樂會、舞蹈、講座等，歡迎民眾透過基隆市文化局官網，了解一系列活動的時間、地點，積極參與，親身體會這一年一度的國家無形文化資產。