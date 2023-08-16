老大公廟副主委陳萬全（中）將裝著龕門鑰匙的錦盒，交給邱佩琳（右）與郭慶全（左）。（張志康攝）

中元祭輪值主普郭姓宗親會理事長郭慶全（右1）、基隆市副市長邱佩琳（右2）、基隆市議長童子瑋（右3）共同開啟龕門。（張志康攝）

傳承至今已經第169年的鷄籠中元祭，16日下午2時在基隆市開基老大公廟進行祭典科儀「開龕門」儀式，由今年輪值主普郭姓宗親會主委郭慶全主祭、基隆市副市長邱佩琳、基隆市議會議長童子瑋陪祭，共同開啟龕門，邀請亡魂來到陽世接受民眾的供奉。

邱佩琳表示，鷄籠中元祭作為基隆的年度文化盛事，這個具有深厚民俗特色的活動，相信將吸引大批民眾前來參與；在為期一個月的祭典中，民眾也能透過線上平台觀賞多項精彩活動，包括開龕門、放水燈遊行、施放水燈頭、關龕門。歡迎大家一同於線上觀賞直播，體驗現場熱鬧氣氛。

在虔誠焚香祝禱、行獻禮後，老大公廟副主委陳萬全將裝有鑰匙與名冊的錦盒交給邱佩琳，打開錦盒取出紀錄簿，寫下開龕門時辰和姓名。待時辰到，在信眾及各宗親會代表注目中，邱佩琳陪同郭慶全持鑰匙開啟廟內龕門，代表中元祭正式揭開序幕。

基隆市文化局長江亭玫表示，今年的鷄籠中元祭將呈現更多元、豐富的活動內容。除了有傳統的迎斗燈、放水燈、中元普度等民俗祭典外，自8月下旬將於文化廣場展出共創裝置「平安光廊」，邀請民眾共同參與，寫下祝福小卡並打卡，即有機會獲得限量中元祭聯名小禮，鷄籠中元祭X三點一刻奶茶，及艾草香氛蠟燭。

另外，8月29日放水燈遊行當天有精彩的演出，今年的表演團隊陣容堅強，邀請到前太陽馬戲團舞者張逸軍領軍，與基隆市中正國中民俗體育班、優尼克當代馬戲以及KGB街舞團攜手合作，透過清法戰爭的歷史剪影，以及當代街舞的battle，讓中西文化差異碰撞交融，展現創新與傳統，並結合平安寓意，使今年鷄籠中元祭更加多元豐富。