雲林縣虎尾鎮「虎尾中元祭」毛巾塔供品，結合在地毛巾產業特色。（張朝欣攝）

雲林縣虎尾鎮「虎尾中元文化祭」7大普度區各有特色，與「基隆中元祭」並稱「北基隆、南虎尾」，16日舉行聯合開香祭典，揭開文化祭序幕，除了中元相關祭典，還規畫「作伙來幸虎」七夕情人節活動、虎尾圓環「素還真燈光秀」、「頭七虎尾回魂」恐怖驚悚密室逃脫等活動，讓民眾感受不一樣的中元普度。

虎尾中元普度活動自1999年起由地方社團發起規畫文化祭，推出7大普度區「一區一特色」，包括東、西、南、北、中、德興、福德普度區，是全台最具規模的中元祭祀活動之一，16日開香祭典由雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代會主席林嘉弘等人共同主持。

張麗善表示，「虎尾中元文化祭」各區不僅比普度供品桌數，也展現不同的祭拜特色，有傳統全豬全羊「結肉山」、毛巾塔、冰雕、果雕、捏麵人、炮城與煙火施放等，期盼造訪虎尾的民眾都能體驗文化祭地方特色，更加重視傳統文化，懂得慎終追遠，這也是中元文化祭最重要目的與意義。

丁學忠提到，今年文化祭規畫本月19日「作伙來幸虎」七夕情人節活動，在虎尾圓環停車場舉辦情人節互動遊戲與趣味闖關、知名藝人表演、特色美食市集等活動；28、29日「虎尾圓環素還真燈光秀」，以絢麗的雷射燈光效果，結合大型素還真金屬雕像為主題，打造獨一無二視覺享受。

丁學忠指出，本月28日至30日「虎哩CHILL一夏」，在虎尾圓環規畫搖滾水夏祭、神鬼交瘋趣味競賽、布袋戲演出等活動，邀全台民眾一起共度清涼夏夜；9月2日至6日虎尾圓環停車場的「頭七虎尾回魂」恐怖驚悚密室逃脫，讓民眾感受平安月驚嚇指數破表氣氛。