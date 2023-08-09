國民黨總統參選人侯友宜今(9日)公布能源願景及政策主張，目標2050年淨零碳排，能源配比將以核電與再生能源為主，支持核一二三廠延役，核四安全無虞下重啟。前立委郭正亮表示，核能降到0％和燃煤降到0%，會是民進黨總統參選人賴清德和侯友宜的最大對比，而侯友宜是站在「反燃煤」的世界潮流以及核電佔比上升的先進國家這一邊，賴清德無法招架。

侯友宜今針對能源提出環境永續、國家安全、人民健康、有序轉型四大方向，並達成以綠永續、以核減煤、邁向無煤、以氣承轉、節能優先五大能源主張；並提出2030減碳台灣、2035低碳台灣、2040無煤台灣、2050淨零台灣四大轉型階段。初期運用燃煤發電作為能源安全與電價穩定的關鍵少數，但將逐漸減少燃煤發電，至2030年占比減少至14％，2040年完全停止燃煤發電，達成2040無煤台灣的目標。

針對侯友宜的能源政策，郭正亮今在中天節目《綠也掀桌》中指出，侯友宜把降低燃煤發電佔比定為主要的減列目標，不只基於專業評估核能是否可用，更重要是把燃煤發電佔比降到0%，未來這一點就是侯友宜跟賴清德的大對比。

郭正亮指出，賴清德是要把核能降到0%、侯友宜是要把燃煤降到0%，「你看哪一邊是吹牛?太明顯是賴清德在詐騙！」賴清德若當選總統，繼續跟隨總統蔡英文的做法，2024、2025年那幾年燃煤發電比例可能會超過50%，台灣會變成全世界的大笑話。

郭正亮表示，依蔡英文的規劃，2025年燃煤發電佔比30%，侯友宜規劃在2030年降到14%，要如何做到就會是爭辯的點，而侯也提出主要是發展核能和再生能源，這能讓人信服。

郭正亮也直言，侯友宜的論述是符合反燃煤的世界潮流，且經專業評估後核能是安全的，各國使用核能的比例也在上升，侯友宜這次是站在世界先進國家那一邊，賴清德難以招架。