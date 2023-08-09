台北一名女子妮妮（化名）與友人到中山區某酒吧聚會，喝醉後看到一名女子醉倒在沙發，竟當眾強摸、吸吮女子胸部，遭到拒絕仍不罷手，甚至在對方耳邊說「好像跟妳做」，酒醒後被女子告上法院。法官依犯強制猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金。

據判決書指出，妮妮（化名）去年7月28日凌晨1時30分許，在北市某餐廳，見A女半躺半坐在聚會處所沙發區休息，認有機可乘，竟利用A女不勝酒力，且癱軟無力致不能抗拒之狀態，將手伸進A女上衣內，將其右側乳房拉出衣物，再用力吸吮其乳頭及乳房等處，A女察覺後向妮妮說「很痛、不要、你把我弄得不舒服」，怎料妮妮竟繼續吸吮A女胸部，致其乳房紅腫及挫傷，並接續親吻她左側臉頰，在A女耳邊說「X，好想跟你做」，對其為猥褻行為得逞。

直到A女同行友人前來叫她一起回家，妮妮才停止行為後離去。事後A女不甘受辱，到醫院驗傷並報警提告。

妮妮到案後坦承犯行，供稱「對於事發過程因喝很多酒，完全沒有印象」，願意對自己不理智的行為道歉，並提出以20萬元和解方案，表明有協商意願，但A女無和解意願。

法官審酌妮妮為滿足自己性慾，竟對A女為強制猥褻之行為，造成A女身心嚴重受創，其對他人性自主權未予尊重，其所為實應予非難；考量妮妮迄今未與Ａ女和解，或實際填補損害之情狀，法官依犯強制猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金。

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