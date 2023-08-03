女生若擁有胸前偉大的魔鬼身材，往往會吸引路人眼光。一位女子近日整理出7點「大胸的困擾」，包括溝裡總是會流汗、內衣很難買、穿太露被其他女生說像在賣等，貼文曝光後引發許多妹子共鳴。

原PO在Dcard發文說明，大胸的困擾主要有7點，包括包緊緊跑步還是會被男生盯著看說閒話、內衣非常難買、衣服領口有點大就會被說穿太露不檢點、沒辦法不穿內衣出門、溝裡總是會流汗、很多衣服不能穿、穿太露會被其他女生說像是在賣的等。

原PO指出，自己從國一開始胸部就成長到G罩杯，聽過「胸大無腦」、「穿的露就是不檢點」等太多難聽的話，過去的她也因此完全不敢穿會露溝的衣服，但之後她和自己和解，開始嶄露自己的優勢，也決定發文鼓勵其他大胸妹妹有自信，「不要在意別人說的閒話，至少你省了20萬的隆乳錢，真的是一堆人花錢想變大奶奶欸！」

對此，許多女生紛紛回應，「雖然我沒有妳大（我E），但真的完全懂，我愛我的大，而且我開始也不太穿胸罩出門了，不過我還是必須貼乳貼，無法接受自己激凸，紐約路上一堆大奶妹子都不穿胸罩甚至激凸也沒人在乎，做自己，大熱天不穿胸罩真的好舒服啊」、「穿襯衫的時候真的很煩…因為胸圍的關係，然後就要選大幾號的，導致穿起來很沒精神又顯胖呢，流汗真的超有感…最近這幾年夏天又很熱常常回家胸罩都濕掉」、「什麼地方不流就乳溝一堆汗，濕到積水真的有夠噁」。