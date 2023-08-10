日本女星華原朋美去年與小2歲老公大野友洋離婚，婚姻僅維持短短9個月就畫下句點，而當時雙方透過律師協議離婚，男方答應支付5億日幣（約台幣1.1億元）贍養費，但是以每月分期付款數十萬，但如今卻爆出對方突然中斷匯款了。

根據《女性SEVEN》報導，華原朋美好友踢爆，華原朋美在婚後才得知丈夫曾有一段婚姻及3個小孩，還有家暴歷史，讓她親自開YouTube吐心聲「我被騙婚了」，隨後她的演出酬勞也被丈夫虛報，讓她陷入沮喪，最終協議離婚，男方承諾將以每月分期付款方式支付5億元日幣（約台幣1.1億元）贍養費。

不過，華原朋美今年6月沒收到贍養費，透過律師詢問之下對方回應「下個月會收到一筆大錢，7月會再支付2個月的錢」但是7月仍沒收到費用，讓華原朋美能向朋友訴苦「又被騙了」。

對此，華原朋美也證實沒有收到，至於大野友洋則表示，自己有打算付錢，已準備好與對方律師談了。事實上，兩人的離婚協議中有提到，如果贍養費有延遲付款的時候，須一次把剩下的錢全部繳清，如今雙方恐為贍養費開戰。

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