台鐵與鐵道局將檢討鳳鳴站排水情況。（台鐵提供／簡立欣台北傳真）

昨（10）日下午一場超大豪雨造成台鐵鶯歌至桃園間東正線路基流失40公尺，台鐵漏夜搶修後於今日上午5點16復原，恢復雙線正常營運。台鐵表示，該件天災事件共計影響114列次，旅客3萬55人。

台鐵說明，昨日下午因瞬間超大豪雨致災，台鐵鶯歌~桃園間（K53＋800）東正線路基流失40公尺，考量行車安全封鎖東正線，暫以西正線單線雙向運轉，經工程單位動員重機械6輛次、人員50人次，漏夜搶修，將流失路基回填、穩定路線，並試車運轉，確保路線安全無虞。整個復原工作於今日上午5點16分完成，恢復雙線正常營運。該件天災事件共計影響114列次，旅客3萬55人。今日清晨6點多，交通部政次胡湘麟、台鐵局長杜微、台鐵台北工務段段長王立德等至現場勘查復原情形。

台鐵表示，鐵道局會同台鐵就本次災情研擬因應措施，包括：現場排水系統已清理完畢，將於一周內完成流失路段的簡易擋碴牆，避免石碴沖刷至排水溝，造成路基流失；其次，於鳳鳴臨時站工地排水側溝及北端臨時軌擋土牆內方，設置抽水機，增加排水能量，並將雨水疏導至區域排水系統；最後，鳳鳴站永久站設計應檢討整體排水需求與容量，避免將來地下化路段發生雨水宣洩不及情形。工程期間應妥為設計階段性排水方案，確保不再淹水。