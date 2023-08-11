報導並引述接近碧桂園的人士稱，碧桂園擁有較好的財務基本面，槓桿也不高，通過債務重整渡過階段性困難的可能性還是比較大的。
碧桂園日前承認出現階段性流動壓力，公司未能在8月6日如期支付兩期美元債利息，令其債務憂慮愈發雪上加霜，離、在岸債券及股價持續大挫。該兩期美元債均有30天的付息寬限期。
此外，該公司預計，上半年淨虧損介於人民幣450至550億元，已成立專項工作小組應對階段性流動壓力。
大陸第一財經引述消息報導，面對階段性流動壓力的大陸房企龍頭碧桂園已經在籌備債務重整，近期有望啟動相關程序，且已聘請中金為財務顧問，主導重整事宜。
報導並引述接近碧桂園的人士稱，碧桂園擁有較好的財務基本面，槓桿也不高，通過債務重整渡過階段性困難的可能性還是比較大的。
碧桂園日前承認出現階段性流動壓力，公司未能在8月6日如期支付兩期美元債利息，令其債務憂慮愈發雪上加霜，離、在岸債券及股價持續大挫。該兩期美元債均有30天的付息寬限期。
此外，該公司預計，上半年淨虧損介於人民幣450至550億元，已成立專項工作小組應對階段性流動壓力。
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