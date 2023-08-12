農曆7月「好兄弟」來到人間，民俗專家廖大乙供奉「遊學太子」走訪台灣各廟宇，12日駐駕雲林縣水林鄉通天府，廖表示農曆7月是慈悲月，太子爺平日隨身攜帶兵器，為避免讓「好兄弟」有壓力，特別收起兵器。他認為下半年國運有一些波折，須注意大型天災，呼籲大家以和為貴、心存善念，將衝突減至最少，藉此降低天災危害情況。

廖大乙為雲林縣二崙鄉人，自小專研民俗文化，對國事相當關心，經常發表相關言論，40餘年來帶著「遊學太子」，走訪全台各廟宇廣結善緣，12日駐駕通天府，為走訪的第1098間廟宇。農曆7月前，廖將太子爺身上的隨身兵器火尖槍與乾坤環卸除，中秋過後再裝回去，以示對「好兄弟」的尊重。

廖大乙表示，近幾年因疫情影響，各地普度活動停辦或縮小辦理規模，去年疫情趨緩，「遊學太子爺」農曆7月前駐駕屏東縣新園鄉新惠宮，即指示農曆7月以和為貴，因此首度將身上兵器收起來，以免造成「好兄弟」壓力，今年依例收兵器，以後每年也會持續辦理。

廖大乙說，今年天氣特別炎熱，人心浮動，影響下半年國運，呼籲大家以和為貴、心存善念，遇事要心平氣和面對，盡量避免發生紛爭，社會和諧的話國運也會跟著好轉，有賴大家共同努力，朝好的方向前進。另外，農曆7月盡量不要提到「鬼」字，這是對「好兄弟」的基本尊重

廖大乙指出，下半年要注意大型天災的發生，請大家多作功德，把災害減至最輕。他提倡「以米代金」，拜拜後將白米送給社福團體或弱勢家庭，用善念翻轉國運。中秋節前「遊學太子爺」駐駕通天府，歡迎信眾前來參拜。