舉辦邁入第5屆的「晨禎盃羽球公開賽」今天熱鬧開打，共吸引台積電、奇美集團等64個團體組隊參賽，場面熱鬧。主辦單位晨禎營造指出，今年報名費共收入16萬9750元，將全數做公益，捐給十方啟能中心作為145名身障學員的照顧費，且過去幾年賽事款項也都是捐給十方啟能，總計已破百萬。

位在台中市大坑的十方啟能中心，成立至今36年都默默照顧身心障礙孩子，中心除提供基本日照服務，也提供物理、語言、職能及音樂等治療，幫助學員發展專業與興趣；因在此受照護的許多學員都是來自弱勢家庭，中心經費高達65％都仰賴募款。

晨禎營造總經理王水樹表示，當初舉辦「晨禎盃羽球公開賽」就是希望拋磚引玉，號召企業推廣運動、也響應公益，過去幾屆賽事就募集89萬多元善款，今年則有16萬多元，金額雖不多，但都是選手的心意，且效益持續擴大中。

今年羽球賽開放報名9天即額滿，包括聯電、聯發科、台灣康寧、美光等企業團體都組隊參賽，晨禎營造指出，平時就大力推廣員工參與各項運動，許多員工挑戰登玉山、全程馬拉松、單車環島、泳渡日月潭、鐵人三項等運動項目，今年9月就有86名員工及親屬將挑戰泳渡日月潭。