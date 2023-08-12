蔡英文總統特派賴清德副總統擔任特使出訪巴拉圭，這是賴清德被提名為總統參選人後首次出訪並過境美國。有媒體報導認為，此次將是駐美代表蕭美琴的畢業考，也是副手人選的「入學考」。媒體人黃揚明認為，蕭美琴是蔡政府外交戰功最多的官員，此次應該是是蕭美琴面試賴清德是否符合她眼中的總統。他也提到，賴任命的黨部國際部主任趙怡翔，之所以會從駐美處回台，就是因為跟蕭美琴不合，若賴身邊還是這些人主導，恐怕蕭美琴也不會乖乖就範；若蕭此次沒有多安排高層級會面，僅做到本份工作，恐怕賴的副手就要另覓人選。

黃揚明今(12日)在政論節目《週末大爆卦》表示，與其說賴清德過境美國是副手資格考，不如說是「蕭美琴面試賴清德」，是蕭要看賴清德是否符合她眼中的總統、是美國可以信任的人。

黃揚明也直言，當上副總統以後，只會被喊說「欸你去跟美國溝通一下」，蕭美琴應該不會想擔任這種職缺。蕭美琴現在的駐美工作深受蔡英文信任，台美21世紀貿易倡議、台美關係史上最好、蔡英文訪美會見眾議長等，幾乎是使命必達，可說是蔡政府裡面立下外交戰功最多的官員。

黃揚明也說，之所以綠營內部會希望賴清德找蕭美琴當副手，就是希望「德美配」可以得美國支持，想讓美國信任、破除疑賴論，最好的辦法就是找跟美國最好的蕭美琴當副手，「不是蕭美琴要求賴清德跟他搭配，而是賴清德要拜託蕭美琴來搭配」。

黃揚明透露，如果賴清德過境美國是民進黨國際部主任趙怡翔布局，屆時蕭美琴、美國跟賴的互動可能要再多觀察，據他了解，趙怡翔之前會從駐美處回台，就是因為跟蕭美琴不合，如果賴身邊還是趙怡翔這些人在主導，恐怕蕭美琴不會乖乖就範。且很多英系的人也認為，賴清德自己的事情，不應該拉英系、蕭美琴幫他墊背。

黃揚明表示，若美國給賴清德的支持，沒有現在蔡政府相同程度的話，賴的支持度只能死守目前的35%上下，而此次過境美國要看蕭美琴的動作，是安排到高層級的會晤或是只做好本份工作，若是後者，賴的副手恐怕就要另找人選。