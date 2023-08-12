警政署在培訓科技偵查高手的課程中，首度舉辦搶旗競賽。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警政署在培訓科技偵查高手的課程中，首度舉辦搶旗競賽。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警政署在培訓科技偵查高手的課程中，首度舉辦搶旗競賽。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警政署為培訓科技偵查人員，有別以往教育訓練單純由講師授課的方式，首度舉辦「科技偵查Wargame搶旗競賽」，仿照駭客攻防搶旗賽，由參訓學員分組比賽，將目前科技犯罪偵查常遭遇到的狀況，包含虛擬貨幣追蹤、社群帳號分析、公開網路情資蒐集等，融入於搶旗競賽題目，讓教育訓練不只是單向的聽課，透過破案闖關遊戲提升學員興趣，「玩」出科技偵查技術。

警政署表示，面對新興毒品犯罪、不斷演化的新型態詐欺犯罪，科技偵查成為警察辦案必備技術，警政署召訓全國各警察機關資訊與科技偵查人員，在7、8月辦理兩梯次各為期5天的犯罪情資分析課程，以「科技偵查犯罪情資」、「數位金融情資」以及「公開網路情資」三面向為主軸進行教育訓練，希望運用資訊科技徹底打擊毒品及詐欺等犯罪，讓犯罪者無所遁形。

其中，最刺激的為課程壓軸「科技偵查Wargame搶旗競賽」，學員需發揮所學知識與技術，靠著團隊合作一同解題闖關，參訓學員表示，這次的訓練跟以前完全不一樣，能針對新形態犯罪所使用的技術進行系統化學習，未來能有效運用在科技偵查實務工作上，尤其最後的競賽就像打怪升級一樣，讓人瞬間腎上腺素爆發，整場Wargame令人緊張到不行！

警政署強調，犯罪情資分析課程是專為全國警察機關資訊及刑事單位人員量身打造，並因應新型態網路犯罪，聘請熟悉網路資通犯罪及虛擬通貨分析的檢察官、業界專家及專業同仁擔任講師，經過5天精實的課程與測驗，讓學員更能面對各種科技犯罪帶來的挑戰。署長黃明昭也期勉參訓學員要成為各地打擊科技犯罪的種子教官，全面提升犯罪偵查能量及執法效率。