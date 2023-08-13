德馨加入《天道》與苗可麗、張銘杰有精彩對手戲。（三立提供）

德馨加入《天道》演出。（三立提供）

德馨加入三立8點台劇《天道》，飾演金融集團董娘鄭素媛，與江國賓聯手對付苗可麗及張銘杰夫妻，展開新劇情線。德馨登場造型和氣勢被讚有如《黑暗榮耀》朴涎鎮，網友對她初次演三立台8感到很新鮮，德馨本人也回：「我也沒想到！」

第一次加入三立，德馨表示自己是一個到新環境比較容易緊張的人，還在習慣當中，但其實大家都很好，王振復、林佑星和一些工作人員也都是認識很久的朋友，覺得慢慢適應就好了。她進棚的第一場戲就對上氣場最強的苗可麗，她覺得苗可麗在表演上很嗆辣有氣勢，但私下是一個很溫暖的人。

德馨說她私下很少看8點檔，有一天電視轉到三立時，剛好看到一場苗可麗和張銘杰夫妻在爭執、很有張力的劇情，完全把她的目光吸引住了，讓她忍不住稱讚：「他們兩個演得怎麼這麼好！真是老戲骨！戲的節奏明快，演員的掌握度也非常好，我自己覺得是表演的天花板級，，印象非常深刻。」沒想到過了不久，德馨接到鄭素媛這角色，發現主要就是和苗可麗和張銘杰對戲，連苗可麗都問她：「妳是不是和宇宙下了訂單？」這巧合也讓德馨直呼：「應該沒有吧，宇宙是不是接錯單了？」

德馨在結束台視《美麗人生》拍攝後，個人生涯規劃原來並沒有打算再續拍8點檔，因為她這兩年本來就在讀輔大宗教研究所，也同步進行戲劇製作，今年還增加新計畫，就是發展做直播帶貨賣保養品，從小就愛美的她想和大家分享自己的美妝心得。沒想到突然接到《天道》邀約，當初她其實也婉拒過製作人多次邀約，「但製作人人很好很誠懇，還幫我排除萬難，我看到大家這麼有誠意，又有我想對戲的演員，好像沒藉口再拒絕了。」這一切都讓德馨覺得真的是緣分：「我從來沒有想過還會踏上這裡。」她的第二階段生涯規劃直播帶貨仍將如期進行，只是研究所兩年的課修完了，加入台8就暫時沒時間做田調寫論文，畢業勢必得延期了。

新劇情中因為張銘杰發覺德馨身上有著前情人的特質，網友紛紛猜德馨的角色是不是有雙重身分，「鄭素媛會不會就是丁惠娟？」劇情更添懸疑感。