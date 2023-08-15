男團「五堅情」的33歲成員黃偉晉，曾因「我立刻爆炸」經典名言爆紅，更被做成迷因流傳網路；而性格直爽的他，昨（14）日突在社群上自曝兇計程車司機的過程，還怒嗆對方「不想載就不要載」。

黃偉晉發文分享「計程車日記」，他坦言，自己昨天下午兇了一位計程車司機，「但是是他先兇我的，所以我就以牙還牙兇回去！」黃偉晉表示，自己嗆運將「兇屁啊？你不想載就不要載」便下車，但他強調自己有付錢，「付得很瀟灑就是了，細節很可怕我根本流氓我就不講囉！」

不過，黃偉晉提到早上遇到的計程車司機是大好人，自己是綁定付款，對方表示，若付現就可再幫他折50元，儘管他表明已有打7折，但司機仍說沒關係因為自己喜歡看現金。

然而，黃偉晉答應付現，因體恤司機的辛勞便提出「不用多扣50」，運將仍堅持要扣，最後雙方各退一步，車資打完7折再扣25元；他強調，自己真的不是壞乘客，「我只是對沒禮貌的人更沒禮貌而已！」最後，他在留言區提到，自己並「沒揍他也沒刮車哦別腦補」。