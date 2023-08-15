Global Mall新北中和店beautySTAGE「Coach曠野玫瑰淡香精90ml」原價5350元、會員價3100元再贈迷你瓶。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall新北中和店Tiimec探覓刻「Rosefield The Boxy金色方殼皮革腕表」單支原價3880元、會員獨享價3490元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

京站WATCH'S HOUSE的CITIZEN光功能經典三針對表，原價1萬900元，特價8720元。（京站提供／朱世凱台北傳真）

京站Dior推薦Miss Dior花漾迪奧淡香水50ml，3750元。（京站提供／朱世凱台北傳真）

大葉高島屋D＆D JEWELRY「天然彩寶項鍊」，6600元。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

大葉高島屋的真愛密碼小真心硬金手鍊，9500元。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

統一時代百貨台北店七夕推薦uniarts「ZODENCE FION進口真皮手提斜背包」，5580元限量5個。（統一時代百貨提供／朱世凱台北傳真）

統一集團「進口空運玫瑰」同步在11大通路品牌限量登場。（統一時代百貨提供／朱世凱台北傳真）

七夕倒數一周，百貨觀察近年熱銷情人節禮物包括中價位的輕奢飾品、香氛、包包等；另珠寶、手表等銷售量也較7月成長2到3成以上，紛紛推薦相關商品及促銷為煩惱送禮的情侶指路，送對心意不只加溫感情，也能彰顯時下型男潮女品味。

Global Mall美妝香氛、輕奢珠寶近期銷量增長近1成，新北中和店便推薦beautySTAGE「Coach曠野玫瑰淡香精90ml」原價5350元、會員獨享價3100元再贈迷你瓶2瓶；具CP感的對表買氣也熱絡，Tiimec探覓刻「Rosefield The Boxy金色方殼皮革腕表」單支原價3880元、會員獨享價3490元；另會員於指定專門店當日單筆消費滿2000元贈400點，同時環球Online線上購物即起至22日消費滿3000元現折200元、滿6000元領券現折400元。

京站輕奢飾品則主打「va交叉純銀對戒(男戒)」7400元、「交叉純銀對戒(女戒)」7000元；對表部分，WATCH'S HOUSE的「CITIZEN光功能經典三針對表」，原價1萬900元，特價8720元；另香氛品項中，Dior推薦女香「Miss Dior花漾迪奧淡香水50ml」3750元、男香「SAUVAGE曠野之心淡香水60ml」3650元。31日前使用悠遊付，單筆2千送200元現金回饋券，9月30日前可同時享筆筆消費最高回饋4％，單筆回饋上限150元。

大葉高島屋今年規劃與館內1樓珠寶品牌共同推浪漫傳情好禮，好比D＆D JEWELRY「天然彩寶項鍊」，6600元輕奢價格送禮顯誠意；真愛密碼的「小真心硬金手鍊」，以9999純金完美製作，象徵愛情保值不過期，9500元即入手。另28日前串連全館近300家品牌推APP會員活動「超級好運轉•您消費我買單」，當日單筆滿2500元且集點，有機會獲該筆發票金額等值禮券回饋，頭獎上限回饋2萬元。

統一時代百貨台北店多款情人節商品最低7折起，好比uniarts「ZODENCE FION進口真皮手提斜背包」5580元、SWAROVSKI「Idyllia 穿孔耳環」5450元，19日至22日全館指定櫃累計滿2020元或累計消費滿1000享加價99元送「進口空運玫瑰」；另指定化妝品、服飾配件櫃位累計滿3344元可免費獲贈拍貼序號。