台中市南屯區李姓獨居婦人每天都會騎電動車外出購物，日前鄰居發現已2天未見李婦出現在社區，擔心發生意外立即通報社區管理員並報警，到場確認李婦在家中摔倒無法應門，破門將她送醫，阻止一起憾事發生。
68歲李姓老婦獨居且行動不便，每天都會下樓騎著電動車外出購物，李婦的鄰居發現她連續2天都沒出現，且兒子又剛好出國無法聯繫，擔心其發生意外，打電話報警請警方一同前往。第四分局南屯派出所警員黃靖憲、鄭錦坤及實習生黃芊榕會同消防人員、里幹事及社區主委前往，因李婦無法應門，警消合力破門進入，發現她摔倒躺臥在寢室內，且身體十分虛弱，緊急送醫急救後無大礙。
第四分局分局長李建興表示，因少子化加上兒女大多外出工作，獨居長輩日漸增多，鄰里間如有獨居長者可通知里長或警方提供適當協助，鄰居間也可多加關懷，建立良好的互動關係，若有需要協助可撥打110或向鄰近派出所請求幫忙。
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