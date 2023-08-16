交通事故常年居於兒少事故傷害死因首位，據統計，2018年至2022年間，全國12歲以下兒童交通死傷人數高達4萬6206名，平均每天有25名兒童因交通事故傷亡。遠通電收與靖娟基金會合作推出教材，提醒在停車場也要禮讓並注意安全，下車乘客則謹記「2要2不」要點。

遠通電收今年再度攜手靖娟兒童安全文教基金共同推出交通安全宣導系列活動與教材，包含舉辦「2023交通安全小學堂」線上道安有獎徵答活動，並與停車App uTagGo合作推廣「停好車 再一起下車」停車場道安教材，邀請全國老師、家長與學童一同複習道安知識。

今年交通安全月以「人本交通－停讓文化」為主題，期待能建立駕駛人正確停讓觀念。遠通電收與靖娟基金會發現，除了路口外，常被忽視的停車場域也需要留意停讓，包括車子還沒停妥時，小朋友就自行開車門下車，容易撞傷、夾傷，也會碰傷其他車輛；且停車場車速雖已降低，但因燈光較暗、缺乏交通號誌管制，無論開車、停車、下車步行，都要更留意「停」與「讓」。

遠通與靖娟基金會製作停車場安全教材，呼籲家長和小朋友在停車場時，謹記「停好車、再一起下車」，以及掌握包括下車後要等待家長一起同行、要注意遠離移動的車輛；不靠近死角地帶、不在停車場內奔跑玩耍的「2要2不」要點。

靖娟基金會提醒，打造人本道路環境，加強駕駛道安訓練刻不容緩，也呼籲學童要能學習預判風險、有「視野死角」認知、與車輛保持安全距離。

根據「2023年兒童安全指標」調查，兒童組以「交通安全」為最低分（79.64分），仍有很大進步空間，其中不到4成學童感受到「馬路上的車輛都會禮讓小朋友」，學童更於問卷中呈現「認為車輛根本不管自己」的真實感受，顯見駕駛尊重兒童行人的意識仍然低落。

遠通電收指出，8月30日即將開學，小朋友無論走路或騎單車上學，都需特別留意交通安全，為了幫小朋友複習道安知識，遠通與靖娟基金會在開學前推出低年級組、中高年級組2款線上道安有獎徵答活動，透過有獎趣味問答形式，搭配生動解題影片，讓老師、家長與學童在問答中複習正確道安知識，9月15日前參與線上問答活動並全數答對的學童，就有機會抽中兒童活動追蹤手環等好禮。