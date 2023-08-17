何姓男子和一群友人到酒吧飲酒作樂，劉姓男子主動上前攀談搭訕遭拒，面子掛不住，竟抓起燈管直接刺向何男頸部，造成何男頸部當場大量出血，還好送醫後挽回一命，高雄地檢署偵結後依殺人未遂罪起訴劉男。

今年3月19日凌晨，何男和3名友人到前金區某知名酒吧飲酒作樂，劉男想加入他們，便主動上前攀談搭訕，沒想到，何男和同行的林姓友人直接拒絕他，讓劉男顏面盡失。

凌晨4點多、何男和友人們正準備離開酒吧，才剛走出人行道，劉男假借要說話，靠近何男，趁何男毫無防備之時，直接把燈管插向何男脖子正面，燈管當場碎裂、崁入何男頸部深處。

何男友人見狀一擁而上、架住劉男，劉男仍失控大喊「啥小」。警方獲報到場，先將重傷的何男送醫。院方檢傷發現，何男除了頸部有深度穿刺傷外，還有氣胸、左鎖骨撕裂傷，幸搶救後撿回一命。

劉男辯稱，他不知道自己拿的是燈管，本來是想丟何男，但不知道為何會刺進何男頸部，不是故意要殺害他。檢方偵訊後認為，相關事證明確，偵結後依殺人未遂罪將劉男起訴。